POL-WAF: Ostbevern. Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Warendorf (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Freitagnachmittag (05.09.2025, 16.55 Uhr) eine 53-jährige Pedelec-Fahrerin in Ostbevern zugezogen.

Die Ostbeveranerin fuhr auf der Bahnhofstraße, um nach links in die Straße Telgenkamp abzubiegen. Zeitgleich war ein 56-jähriger Ostbeveraner auf der Bahnhofstraße unterwegs und beabsichtigte die Bahnhofstraße / Grevener Damm zu überqueren. Beide stießen zusammen, die Radlerin stürzte.

Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 1700 Euro geschätzt.

