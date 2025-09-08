PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Warendorf (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Freitagnachmittag (05.09.2025, 16.55 Uhr) eine 53-jährige Pedelec-Fahrerin in Ostbevern zugezogen.

Die Ostbeveranerin fuhr auf der Bahnhofstraße, um nach links in die Straße Telgenkamp abzubiegen. Zeitgleich war ein 56-jähriger Ostbeveraner auf der Bahnhofstraße unterwegs und beabsichtigte die Bahnhofstraße / Grevener Damm zu überqueren. Beide stießen zusammen, die Radlerin stürzte.

Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 1700 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

