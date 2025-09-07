PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Sonntag (07.09.2025, 17.52 Uhr) hat sich ein Motorradfahrer bei einem Alleinunfall in Sendenhorst-Albersloh schwer verletzt.

Der 20-jährige Münsteraner fuhr mit seinem Motorrad auf der L 585 von Albersloh kommend in Richtung Drensteinfurt. Ausgangs einer Rechtskurve verlor er nach einem Überholvorgang die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Motorradfahrer mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Zur Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Münster hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L 585 bis etwa 22.35 Uhr gesperrt.

