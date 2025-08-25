PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Räuberische Erpressung im Kurpark Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag (24.08.2025) kam es gegen 15:00 Uhr im Kurpark bei der Musikmuschel zu einer räuberischen Erpressung.

Nach bisherigen Erkenntnissen traf sich ein 15-jähriger Jugendlicher dort mit einer ihm aus der Schule bekannten Schülerin. Unmittelbar nach dem Eintreffen wurde er von zwei weiteren jugendlichen Tätern angesprochen, in ein Gebüsch gedrängt und dort attackiert. Einer der Täter (15 Jahre) versetzte dem Opfer zwei Kopfstöße, während der zweite Täter (16 Jahre) unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Wertgegenständen verlangte. Der Jugendliche musste seine persönlichen Sachen ablegen, die im Anschluss entwendet wurden. Bei dem Raubgut handelte es sich um ein iPhone 15, AirPods Pro sowie ein Schweizer Taschenmesser.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten am ZOB in Wilhelmshaven vier Personen festgestellt werden, die auf die Täterbeschreibung passten. Bei den Kontrollen wurden sowohl das Raubgut als auch das benutzte Küchenmesser als Tatmittel aufgefunden und sichergestellt. Vier Jugendliche gelten als tatbeteiligt, eine 17-Jährige als Zeugin. Alle Personen wurden zur Dienststelle verbracht.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

