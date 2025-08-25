PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Friedliche Versammlung in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag (24.08.2025) fand in der Zeit von 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr auf dem Valoisplatz eine ordnungsgemäß angemeldete und genehmigte Versammlung mit rund 120 Teilnehmenden statt.

Die Veranstaltung verlief unter der Präsentation von Flaggen, Transparenten und Bannern im Rahmen der gemachten Auflagen grundsätzlich störungsfrei und friedlich.

Kurz vor Ende der Versammlung machte ein Mann durch lautstarke unverständliche Rufe auf sich aufmerksam und versuchte, die Veranstaltung zu stören.

Dabei entledigte er sich seiner Hose und stellte sich öffentlich zur Schau.

Vor Ort befindliche Polizeikräfte griffen sofort ein und unterbanden die Aktion. Die Versammlung wurde im Anschluss beendet. Gegen den mit 3,05 Promille alkoholisierten Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

