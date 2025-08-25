Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Friedliche Versammlung in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag (24.08.2025) fand in der Zeit von 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr auf dem Valoisplatz eine ordnungsgemäß angemeldete und genehmigte Versammlung mit rund 120 Teilnehmenden statt.

Die Veranstaltung verlief unter der Präsentation von Flaggen, Transparenten und Bannern im Rahmen der gemachten Auflagen grundsätzlich störungsfrei und friedlich.

Kurz vor Ende der Versammlung machte ein Mann durch lautstarke unverständliche Rufe auf sich aufmerksam und versuchte, die Veranstaltung zu stören.

Dabei entledigte er sich seiner Hose und stellte sich öffentlich zur Schau.

Vor Ort befindliche Polizeikräfte griffen sofort ein und unterbanden die Aktion. Die Versammlung wurde im Anschluss beendet. Gegen den mit 3,05 Promille alkoholisierten Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell