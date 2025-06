Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen auf der Friedrich-Ebert-Straße/ABB-Brücke

Mannheim (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 22:15 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße (B38) in Höhe der Überführung Zielstraße (ABB-Brücke) zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen und einem geschätzten Gesamtschaden von rund 30.000 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 21-jährige Autofahrerin die Rollbühlstraße stadteinwärts. Im Bereich der Überführung geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug nach links in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie frontal mit dem BMW eines 52-jährigen Fahrers, der auf der B38 in Richtung Käfertal unterwegs war. Der Mann versuchte noch, durch ein Ausweichmanöver nach links einen Zusammenstoß zu verhindern, konnte jedoch aufgrund einer angrenzenden Betongleitwand nicht mehr ausweichen. Beide Fahrzeuge prallten mit einer geschätzten Geschwindigkeit von 30 bis 40 km/h frontal aufeinander. Infolge der Kollision wurde an beiden Fahrzeugen der Frontbereich erheblich beschädigt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Unfallbeteiligten wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Abklärung mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen musste die Friedrich-Ebert-Straße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Straße war um 23:40 Uhr wieder für den Verkehr frei.

