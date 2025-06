Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrt mit Porsche endet im Parkhaus und danach im Polizeirevier

Mannheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz nach 01:00 Uhr nahmen Beamte des Polizeirevier Mannheim-Oststadt in der Augustaanlage ein Porsche Boxster wahr, der sich akustisch frühzeitig ankündigte: Der Motor heulte laut auf, noch bevor der Wagen sichtbar wurde. Kurz darauf raste das Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit an der Streife vorbei. Haltesignale wurden schlicht ignoriert. Die Verfolgung wurde von der Streifenbesatzung sofort aufgenommen. Die Fahrt endete dann in einem Parkhaus, wo der Fahrer dachte, dass er unentdeckt ein Parkticket ziehen und mit quietschenden Reifen in die Tiefgarage einfahren kann. Der Versuch, sich zu Fuß davonzustehlen, scheiterte ebenfalls: Der junge Mann sprach mehrere Passanten an, ihn doch bitte für 100,- Euro nach Hause zu fahren. "Zu viel Polizei" sei unterwegs, erklärte er. Die Rückkehr zum Parkhaus mit einem der Zeugen brachte ihn schließlich direkt zu zwei wartenden Polizeibeamten. Der 21-Jährige verweigerte zunächst die Herausgabe seiner Personalien und zeigte sich sehr unkooperativ. Letztendlich musste er nach seinen Ausweispapieren durchsucht werden. Im Rahmen dieser Maßnahmen ergaben sich auch die ersten Hinweise auf möglichen Alkoholkonsum. Da der Mann einen Atemalkoholtest verweigerte, musste im eine Blutprobe entnommen werden. Das Ergebnis der Blutentnahme steht noch aus. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren, unter anderem wegen des Verdachts auf ein illegales Kraftfahrzeugrennen und Trunkenheit im Verkehr.

