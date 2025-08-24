PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung PK Jever 22.08.-24.08.2025

Jever (ots)

Führen eines Kleinkraftrades unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

In der Freitagnacht gegen 01.00 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Sillenstede festgestellt, dass der 18jährige Fahrer eines Kleinkraftrades offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und die Weiterfahrt untersagt.

Alkoholisierter Pedelec Fahrer stürzt alleinbeteiligt und verletzt sich

Am Freitagabend, gegen kurz nach 19:00 Uhr, befährt ein 64jähriger Wilhelmshavener mit seinem Pedelec den Fuß- & Radweg der Wilhelmshavener Straße in Accum. Kurz nach dem Ortsausgang, Fahrtrichtung Wilhelmshaven, kommt er nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei gerät er in einen leicht wasserführenden Graben, überschlägt sich und erleidet hierbei eine blutende Gesichtsverletzung. Vor Ort wird eine Alkoholbeeinflussung des Pedelec Fahrers festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt eine Atemalkoholkonzentration von 1,34 Promille. Nach der Erstversorgung des Mannes wird eine Blutentnahme durchgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

