Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Verkehrsunfall mit Kleinkraftrad - Jugendlicher leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag (05.09.2025, 16.49) kam es in Warendorf zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Eine 20-jährige Sassenbergerin fuhr mit ihrem Pkw auf der Andreasstraße in Richtung August-Wessing-Damm und musste verkehrsbedingt bremsen. Ein dahinterfahrender 17-Jähriger aus Warendorf bremste mit seinem Kleinkraftrad ebenfalls ab. Dabei verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Das Kleinkraftrad rutschte gegen den Pkw der Sassenbergerin.

Der leicht verletzte Warendorfer wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

