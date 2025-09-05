POL-WAF: Beckum. Unfallbeteiligter greift Polizisten an. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 05.09.2025

Warendorf (ots) - Am Freitag (05.09.2025) gegen 7.20 Uhr kam es in Beckum auf der Hammer Straße zu einem Zusammenstoß zweier Pkw, hierbei wurden beide Fahrer leicht verletzt. Einer der Fahrer flüchtete zunächst von der Unfallstelle, kehrte jedoch kurze Zeit später zurück. Bei ihn handelt es sich um einen 21-Jährigen aus Beckum. Während der Unfallaufnahme wurde der junge Mann zunehmend aggressiver, schubste einen ...

