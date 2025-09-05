POL-WAF: Beckum. Unfallbeteiligter greift Polizisten an. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 05.09.2025
Warendorf (ots)
Im Verlauf der Widerstandshandlung wurde ein Polizeibeamter von dem 21-Jährigen auf die Fahrbahn der Hammer Straße geschubst. Der am Boden liegende Polizeibeamte wurde dann von einem in Richtung Hamm fahrenden Kraftfahrzeug nur knapp verfehlt. Die Fahrzeugführerin bzw. der Fahrzeugführer wird gebeten, sich bei der Polizei in Beckum, Telefon 02521/911832 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.
