Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Unfallbeteiligter greift Polizisten an

Warendorf (ots)

Am Freitag (05.09.2025) gegen 7.20 Uhr kam es in Beckum auf der Hammer Straße zu einem Zusammenstoß zweier Pkw, hierbei wurden beide Fahrer leicht verletzt.

Einer der Fahrer flüchtete zunächst von der Unfallstelle, kehrte jedoch kurze Zeit später zurück. Bei ihn handelt es sich um einen 21-Jährigen aus Beckum. Während der Unfallaufnahme wurde der junge Mann zunehmend aggressiver, schubste einen Polizisten zur Seite und flüchtete erneut - diesmal zu Fuß - von der Unfallstelle.

Die Beamten folgten ihm umgehend und stellten ihn versteckt im Garten eines Hauses fest. Da sich der Mann wiederholt den Anweisungen der Beamten widersetzte und diese weiterhin attackierte, nahmen sie ihn in Gewahrsam. Der Beckumer leistete erheblichen Widerstand und verletzte zwei Beamte leicht.

Gegen den Beckumer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

