Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (04.09.2025) um 17 Uhr kam es an der Einmündung L 520 / K 33 in Sendenhorst-Albersloh zu einem Verkehrsunfall. Ein 82-Jähriger aus Münster befuhr mit seinem Pkw die K 33 und beabsichtigte nach links in Richtung Münster abzubiegen. Hier fuhr ein 28-jähriger Sendenhorster mit seinem Pkw in Richtung Sendenhorst. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Sendenhorster kam dabei von Fahrbahn ab, prallte gegen ein Verkehrszeichen und kam in einem Maisfeld zum Stehen. Der 82-Jährige, seine 74-jährige Beifahrerin und die Beifahrerin (25 Jahre alt) im anderen Auto wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Die beiden Unfallfahrzeuge wurden durch Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 45.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell