Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Blutprobe nach Alkoholfahrt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (04.09.2025) um 00.40 Uhr kontrollierten Beamte in Oelde auf der Straße In der Geist eine Autofahrerin. Die 22-jährige Fahrerin aus Hamm stand erkennbar unter Alkoholeinwirkung. Ein Atemalkoholtest zeigte eine absolute Fahruntüchtigkeit der Frau an. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, stellten den Führerschein der 22-Jährigen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen sie ein.

