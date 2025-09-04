POL-WAF: Oelde. Blutprobe nach Alkoholfahrt
Warendorf (ots)
Am Donnerstag (04.09.2025) um 00.40 Uhr kontrollierten Beamte in Oelde auf der Straße In der Geist eine Autofahrerin. Die 22-jährige Fahrerin aus Hamm stand erkennbar unter Alkoholeinwirkung. Ein Atemalkoholtest zeigte eine absolute Fahruntüchtigkeit der Frau an. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, stellten den Führerschein der 22-Jährigen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen sie ein.
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell