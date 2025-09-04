PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Warendorf. Grünen Mitsubishi angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (03.09.2025) um 15.55 Uhr kam es in Warendorf auf der Straße Brede zu einem Verkehrsunfall. Ein grüner Mitsubishi wurde an der linken Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Ein unbekannter Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, wollte den Flüchtigen verfolgen, kehrte jedoch nicht zur Unfallstelle zurück. Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Pkw oder dem unbekannten Zeugen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

    POL-WAF: Warendorf. Autofahrerin nach Auffahrunfall gesucht

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch (03.09.2025) um 14.50 Uhr kam es in Warendorf auf der B 64 in Höhe Neuwarendorf zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw.

    POL-WAF: Ennigerloh. Einbruch in Einfamilienhaus

    Warendorf (ots) - Am Dienstag (02.09.2025) in der Zeit von 5.15 Uhr bis 11 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Haus an der Straße Sudkamp in Ennigerloh-Enniger ein.

