Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Grünen Mitsubishi angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (03.09.2025) um 15.55 Uhr kam es in Warendorf auf der Straße Brede zu einem Verkehrsunfall. Ein grüner Mitsubishi wurde an der linken Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Ein unbekannter Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, wollte den Flüchtigen verfolgen, kehrte jedoch nicht zur Unfallstelle zurück. Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Pkw oder dem unbekannten Zeugen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

