Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

Am Dienstag (02.09.2025) in der Zeit von 5.15 Uhr bis 11 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Haus an der Straße Sudkamp in Ennigerloh-Enniger ein. Die Täter durchsuchten das Haus und entwendeten unter anderem Bargeld. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

    POL-WAF: Kreis Warendorf. Zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss angehalten

    Warendorf (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (03.09.2025) kontrollierten Polizisten um 00.30 Uhr in Warendorf (Münsterstraße) und um 00.45 in Ahlen (Im Pattenmeicheln) jeweils einen Autofahrer. Bei beiden stellten die Polizisten fest, dass diese unter Drogeneinfluss standen. Die Beamten ordneten die Entnahme von Blutproben an und leiteten Ermittlungsverfahren gegen ...

    POL-WAF: Ahlen. Radfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit E-Scooter-Fahrer

    Warendorf (ots) - Am Dienstag (02.09.2025) um 16.30 Uhr kam es auf dem Geh- / Radweg an der Warendorfer Straße in Ahlen zu einem Unfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 14-jähriger Ahlener befuhr mit einem E-Scooter den Radweg in Richtung Innenstadt. In Höhe der Zufahrt zu einem Lebensmitteldiscounter bremste der Jugendliche ab und stieg von seinem ...

    POL-WAF: Beckum. Porsche beschädigt und geflüchtet

    Warendorf (ots) - Am Dienstag (02.09.2025) in der Zeit von Mitternacht bis 11.30 Uhr wurde am Alten Hammweg in Beckum ein schwarzer Porsche Macan an der rechten Seite beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei ...

