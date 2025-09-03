Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss angehalten

Warendorf (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (03.09.2025) kontrollierten Polizisten um 00.30 Uhr in Warendorf (Münsterstraße) und um 00.45 in Ahlen (Im Pattenmeicheln) jeweils einen Autofahrer. Bei beiden stellten die Polizisten fest, dass diese unter Drogeneinfluss standen. Die Beamten ordneten die Entnahme von Blutproben an und leiteten Ermittlungsverfahren gegen die Männer ein. Bei dem in Warendorf kontrollierten Mann handelte es sich um einen 22-jährigen Sendenhorster, bei dem Anderen um einen 25-Jährigen aus Hamm.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell