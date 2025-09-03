POL-WAF: Ahlen. Weißen Hyundai Tucson angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am Samstag, 30.8.2025, 1.45 Uhr hielten Polizisten einen Autofahrer auf dem August-Wessing-Damm in Warendorf an. Bei der Kontrolle des 24-Jährigen nahmen sie zum einen körperliche Auffälligkeiten war und zum anderen deutlichen Cannabisgeruch aus dem Pkw wahr. Die Einsatzkräfte ließen dem jungen Mann eine Blutprobe entnehmen, untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ...

