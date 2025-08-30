Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (Ulm) Innenstadt/Donauufer - Fahrradständer am ehemaligen Obdachlosencamp beschädigt

Ulm (ots)

Das ehemalige Obdachlosencamp unter der Eisenbahnbrücke erlange zuletzt durch dessen Räumung vermehrt mediale Aufmerksamkeit. Zur Verhinderung des erneuten Niederlassens von Personen an dieser Örtlichkeit, installierte die Stadt Ulm dort in der Folge mehrere Fahrradständer. Im noch nicht eingrenzbaren Tatzeitraum rissen mehrere unbekannte Täter diese Fahrradständer samt den Steinen, in welchen diese verankert waren, aus dem Boden. Insgesamt wurden fünf Fahrradständer herausgerissen und teilweise übereinandergestapelt oder verbogen an die Wand gelehnt. Die gestapelten Fahrradständer wurden zudem gegen eine schnelle Wiedereinsetzung mit einer Kette zusammengeschlossen. Das Polizeirevier Ulm-Mitte bittet um Zeugenhinweise unter 0731/188-3312.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Steffen Schwarz) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1690456)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell