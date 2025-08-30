Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: GP) BAB 8 Gruibingen - Trunkenheitsfahrt und tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Ulm (ots)

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Freitagabend einen Peugeot mit französischer Zulassung, welcher in gefährlicher und auffälliger Weise die A8 im Bereich des Drackensteiner Hangs in Richtung Stuttgart befuhr. Das Fahrzeug konnte durch eine Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei am Parkplatz Kornberg kontrolliert werden. Bei der Kontrolle war schnell klar, dass die 64-jährige Fahrerin erheblich betrunken war. Der Fahrerin gelang es nicht einmal mehr, den angebotenen Atemalkoholtest durchzuführen. Als sie zur Durchführung weiterer Maßnahmen zum Standort des Verkehrsdienstes Mühlhausen verbracht werden sollte, widersetzte sie sich massiv und schlug gezielt nach den eingesetzten Kolleginnen und Kollegen. Drei der eingesetzten Beamten wurden hierbei leicht verletzt. Gegen die Fahrerin wird nur wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr, sowie dem tätlichen Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Jürgen Hampel) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1690827)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell