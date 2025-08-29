PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Lonsee - Eternitplatten illegal entsorgt / Bei Ermittlungen wegen einer Umweltstraftat hofft die Polizei Ulm auf Zeugenhinweise.
Ulm (ots)

Die insgesamt 23 mutmaßlich asbesthaltigen Platten legte ein Unbekannter in den vergangenen Wochen auf einem Feldweg ab. Der Ablageorte befindet sich links neben der B10 zwischen Luizhausen und Urspring an einem Wald, etwa auf halber Strecke zwischen zwei Parkplätzen. Bisherige Ermittlungen der Beamten von Gewerbe und Umwelt verliefen ohne Erfolg, weshalb die Spezialisten jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung hoffen. Wer jemanden beim Abladen der umweltgefährdenden Platten beobachtet hat, sich an einen möglicherweise in diesem Zusammenhang stehenden Abriss erinnert oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der Telefon-Nr. 0731/188-0 bei der Polizei Ulm melden.

++++1688178

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

