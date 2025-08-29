Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbrecher bleibt ohne Beute

In der Nacht auf Donnerstag brach ein Unbekannter bei einer Behörde in Heidenheim ein.

Ulm (ots)

Der Einbrecher machte sich an einem Gebäude in der Felsenstraße zu schaffen. Gewaltsam brach er gegen 0.30 Uhr ein Fenster auf und gelangte so in die Räumlichkeiten der Behörde. Bei dem Einbruch fand er wohl nichts Brauchbares. Er flüchtete aus dem Gebäude und nahm den ersten Erkenntnissen zufolge wohl nichts mit. Die Polizei Heidenheim hat die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen. Sie nimmt unter der Telefon-Nr. 07321/3220 Zeugenhinweise entgegen. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werde

++++168008

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

