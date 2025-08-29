Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Kontrolle eskaliert

Am Donnerstag leistete ein Mann in Süßen erheblichen Widerstand.

Ulm (ots)

Gegen 22.40 Uhr meldeten mehrere Anrufer eine Ruhestörung im Bereich eines Einkaufszentrums in der Bühlstraße. Die Polizei rückte aus um die Personengruppe zu kontrollieren. Als eine Streife der Polizei Eislingen auf die Gruppe zuging, beleidigten die Jugendlichen und Erwachsenen die Beamten massiv. Ein 39-Jähriger wurde dabei immer aggressiver und verweigerte die Kontrolle. Als er versuchte, die Polizisten zu attackieren, nahmen ihn die Beamten vorläufig fest. Nur unter erheblichem Widerstand und Hinzuziehung einer zweiten Streife gelang es der Polizei den Mann festzunehmen. Dabei versuchte der Beschuldigte die Beamten durch Tritte und Bisse zu verletzen. Die Polizei Eislingen nahm den Mann, der wohl alkoholisiert war, mit auf ein Revier wo er in einer Gewahrsamszelle landete. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

