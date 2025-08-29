PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Beim Bremsen gestürzt
Am Donnerstag erlitt ein Rollerfahrer in Göppingen leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Um 17.13 Uhr war eine 65-Jährige mit ihrem VW Tiguan in der Ulmer Straße unterwegs. Auf Höhe einer Tankstelle wollte sie nach links abbiegen und verringerte deshalb ihre Geschwindigkeit. Das erkannte ein nachfolgender Roller-Fahrer zu spät. Der 62-Jährige bremste und stürzte. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Ein Rettungsdienst war nicht erforderlich. Die Polizei Göppingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Sachschaden am Roller auf 500 Euro. Zu einem Zusammenstoß mit dem VW kam es nicht.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

