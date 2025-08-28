Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Nicht um den Schaden gekümmert

Am Donnerstag flüchtete ein Unbekannter nach einem Parkrempler in Erbach.

Ulm (ots)

Zwischen 9 Uhr und 10.15 Uhr parkte ein BMW X1 in der Heinrich-Hammer-Straße auf dem Parkplatz vor einem Supermarkt. Ein Unbekannter streifte den BMW. Außerdem wurde durch den Verursacher die Beifahrerseite stark eingedrückt. Anhand er Spuren ist davon auszugehen, dass der Verursacher wohl beim Wenden den Schaden verursachte. Ohne sich um den erheblichen Schaden zu kümmern, flüchtete er mit seinem vermutlich gelben Fahrzeug. Die Polizei Erbach (Tel. 07305/933950) hat die Ermittlungen aufgenommen. Da zur Unfallzeit wohl reger Personenverkehr herrschte, hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise. Die Schadenshöhe wird auf 10.000 Euro geschätzt.

