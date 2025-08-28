Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Bei Unfall verletzt

Am Mittwoch geriet ein Daimler-Fahrer auf der Nordwestumfahrung bei Biberach ins Schleudern.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.45 Uhr. Ein 46-Jähriger befuhr die K7532 in Richtung Biberach. Auf Höhe der Fledermausbrücken kam der Fahrer aus bislang unbekannter Ursache von seiner Spur ab. Sein Fahrzeug geriet ins Schleudern und blieb auf dem Grünstreifen stehen. Durch den Unfall verletzte sich der Mann leicht. Ein Rettungsdienst verbrachte ihn in eine umliegende Klinik. Ein Abschleppdienst barg den nicht mehr fahrbereiten Daimler. Das Polizeirevier Biberach schätzt den Schaden am Auto auf 40.000 Euro.

