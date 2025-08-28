Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Betzenweiler - Von der Straße abgekommen

Am frühen Dienstagabend landete bei einem Unfall in Betzenweiler ein VW im Acker.

Ulm (ots)

Kurz vor 18 Uhr war ein 55-Jähriger auf der L270 in Richtung Uttenweiler unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam er nach rechts ins Bankett. Beim Gegenlenken verlor der VW-Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug. Er geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich der VW mehrfach und landete im Acker. Der Fahrer verletzte sich hierbei leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine umliegende Klinik. Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten VW. Der Schaden am Fahrzeug wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.

++++ 1671310(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell