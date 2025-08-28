Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Fahrrad aus Garage entwendet

In der Nacht auf Mittwoch hatte es ein Unbekannter in Göppingen auf ein Mountainbike abgesehen.

Zwischen 21 Uhr und 6.15 Uhr machte sich ein Unbekannter an einer Garage in der Jahnstraße zu schaffen. Mit einem Werkzeug hebelte er das Garagentor auf. Anschließend stahl er aus der Garage ein dunkelgraues Mountainbike der Marke Ghost. Die Beamten des Polizeireviers Göppingen (Tel. 07161/632360) haben die Ermittlungen aufgenommen. Das Fahrrad hat einen Wert von etwa 800 Euro. Die Schadenshöhe am Garagentor muss noch ermittelt werden.

