PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Fahrrad aus Garage entwendet
In der Nacht auf Mittwoch hatte es ein Unbekannter in Göppingen auf ein Mountainbike abgesehen.

Ulm (ots)

Zwischen 21 Uhr und 6.15 Uhr machte sich ein Unbekannter an einer Garage in der Jahnstraße zu schaffen. Mit einem Werkzeug hebelte er das Garagentor auf. Anschließend stahl er aus der Garage ein dunkelgraues Mountainbike der Marke Ghost. Die Beamten des Polizeireviers Göppingen (Tel. 07161/632360) haben die Ermittlungen aufgenommen. Das Fahrrad hat einen Wert von etwa 800 Euro. Die Schadenshöhe am Garagentor muss noch ermittelt werden.

++++1672366 (JC)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren