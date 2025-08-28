Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Lauterstein - Biker gestürzt

Am Mittwoch erlitt ein 60-Jähriger bei einem Unfall bei Lauterstein leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Um 20 Uhr war der 60-Jährige auf der B466 zwischen Böhmenkirch und Weißenstein unterwegs. In einer scharfen Linkskurve geriet er auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen. Dann stürzte er von seiner Yamaha und landete im Straßengraben. Rettungskräfte brachten ihn mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei Geislingen stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der Fahrer keinen Führerschein hatte. Zudem hatte sein Hinterreifen wohl kein ausreichendes Profil. Der Schaden am Motorrad wird auf 2.000 Euro geschätzt. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen.

++++1677392 (JC)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell