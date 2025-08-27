Ulm (ots) - Gegen 17.30 Uhr waren zwei Fußgängerinnen in der Innenstadt unterwegs. Im Bereich der Großeislinger Straße / Hohenstaufenstraße beschleunigte ein Audi-Fahrer seinen Pkw so stark, dass er ins Rutschen geriet. Dabei brachte er sein Auto gerade noch vor dem Bordstein zum Gehweg unter Kontrolle. Nur ...

mehr