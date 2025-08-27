PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ummendorf - Biber kreuzt Straße
Am Dienstagabend stieß ein Auto bei Ummendorf mit einem Biber zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 23.30 Uhr fuhr ein 35-Jähriger mit seinem Daimler auf der B312 von Biberach in Richtung Ringschnait. Unerwartet kreuzte ein Biber die Fahrbahn. Der Autofahrer kollidierte mit dem Wildtier. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 700 Euro. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Das Polizeirevier Biberach hat den Unfall aufgenommen.

++++1670074(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

