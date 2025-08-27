Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Passanten gefährdet

Am Dienstag soll ein Audi-Fahrer zwei Fußgängerinnen in Göppingen gefährdet haben.

Ulm (ots)

Gegen 17.30 Uhr waren zwei Fußgängerinnen in der Innenstadt unterwegs. Im Bereich der Großeislinger Straße / Hohenstaufenstraße beschleunigte ein Audi-Fahrer seinen Pkw so stark, dass er ins Rutschen geriet. Dabei brachte er sein Auto gerade noch vor dem Bordstein zum Gehweg unter Kontrolle. Nur durch Glück kam es zu keinem Unfall mit zwei 47-jährigen Fußgängerinnen. Die kamen mit einem Schrecken davon und erstatteten Anzeige. Der Polizei Göppingen gelang es den mutmaßlichen Fahrer zu ermitteln. Der räumte gegenüber der Polizei auch ein, an der Kreuzung zu schnell gefahren zu sein. Den 18-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. Zudem werden auch führerscheinrechtliche Maßnahmen geprüft. Weitere Zeugen, die möglicherwiese durch die Fahrweise des Audi-Fahrers gefährdet wurden, bittet die Polizei sich unter Tel. 07161/632360 zu melden.

