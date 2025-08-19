FW Paderborn: Heckenbrand droht auf Wohnhaus und PKW überzugreifen

Feuerwehr Paderborn

Paderborn

(sg) Am Dienstag, den 19.08.2025 wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Paderborn gegen 21:29 Uhr zu einem Heckenbrand in die Straße Auf der Töterlöh alarmiert.

Die zuerst eintreffende Polizei bestätigte den Heckenbrand und meldete zurück, dass die Flammen drohen auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen. Daraufhin wurde das Meldebild auf Feuer 3 Dachstuhlbrand erhöht. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten schon von weiten eine Hecke im Vollbrand erkennen. Durch die schnelle Alarmierung der Feuerwehr und erste Löschmaßnahmen der Nachbarn mit einem Gartenschlauch, konnte die Feuerwehr Paderborn mit zwei C-Rohren unter Atemschutz das Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern.

Durch die starke Hitzeentwickelung ist ein geparkter PKW beschädigt worden. Alle Bewohner des Hauses konnten dieses unverletzt verlassen.

Die Brandursache ist unklar.

Nach ca. einer Stunde konnte die Feuerwehr ihre Einsatzmaßnahmen beenden.

Von der Feuerwehr waren die hauptamtlichen Kräfte der Wache Nord, das Tanklöschfahrzeug der Wache Süd, Kräfte des Löschzugs Stadtheide und der Führungsdienst an der Einsatzstelle. Außerdem war ein Rettungswagen (RTW) im Einsatz.

