POL-UL: (GP) Süßen - Unfall beim Abbiegen

Am Mittwoch stießen in Süßen zwei Autos zusammen.

Kurz nach 10 Uhr war ein 21-Jähriger in der Hauptstraße unterwegs. In der Ortsmitte wollte er mit seinem Opel nach links in die Schlater Straße abbiegen. An der Kreuzung kam ihm ein 58-Jähriger mit einem Ford entgegen. Da der Opel-Fahrer wohl den Abstand falsch eingeschätzt hatte, stießen die beiden Autos zusammen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Polizei Eislingen hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden am Opel wird auf 5.000 Euro, der am Ford auf 20.000 Euro geschätzt. Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten Ford.

