Unachtsamkeit führte wohl zu einem Unfall am Dienstag bei Ingoldingen.

Gegen 17 Uhr war eine 56-Jährige mit ihrem Seat auf der L284 von Biberach nach Ingoldingen unterwegs. In Degernau übersah sie wohl aus Unachtsamkeit, dass der vorausfahrende 45-jährige Audi-Fahrer anhielt. Sie fuhr in das Heck des Audis. Bei dem Unfall verletzten sich zwei neunjährige Kinder, welche im Seat saßen, leicht. Der Rettungsdienst verbrachte sie in eine umliegende Klinik. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Das Polizeirevier Riedlingen hat den Verkehrsunfall aufgenommen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst barg die PKWs. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 25.000 Euro geschätzt.

