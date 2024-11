Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW

Wittlich (ots)

In der Zeit vom 11.11.2024 bis zum gestrigen Donnerstag wurde auf den Parkplätzen vor dem Anwesen Breslauer Straße 14 die Fahrertür eines bordeaux-farbenen Pkw Opel Adam vorsätzlich zerkratzt. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei Wittlich, 06571/926-0 oder per E-Mail an piwittlich.dgl@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell