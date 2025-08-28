PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unfall beim Abbiegen
Am Donnerstag stießen in Heidenheim zwei Fahrzeuge zusammen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 6 Uhr. Ein 31-Jähriger war mit seinem Iveco Lkw in der Ulmer Straße (B19) in Richtung Herbrechtingen unterwegs. An einer Einmündung bog er nach links in die Giengener Straße ab. Dabei achtete er wohl nicht auf einen entgegenkommenden 42-jährigen Opel-Fahrer. Beide Fahrzeuge touchierten sich im Kreuzungsbereich. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Schaden auf jeweils 1.000 Euro.

