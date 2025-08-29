Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - In Gegenverkehr geraten

Am Donnerstag erlitt eine 53-jährige Autofahrerin nach einer gefährlichen Verkehrssituation bei Heidenheim einen Schock.

Um 10.30 Uhr fuhr ein Unbekannter mit seinem Lkw auf der L1083 von Heidenheim in Richtung Giengen. Der männliche Fahrer kam mit seinem Sattelzug nach rechts ins Bankett. Beim Gegenlenken geriet er auf die linke Fahrspur. Dort kam ihm eine 53-Jährige mit einem VW entgegen. Der Autofahrerin gelang es durch eine Vollbremsung bis zum Stillstand einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Aufgrund der gefährlichen Verkehrssituation erlitt sie einen Schock. Angehörige brachten sie vorsorglich in eine Klinik. Sie konnte noch am selben Tag die Klinik wieder verlassen. Die Polizei Gingen sucht nun nach dem bislang unbekannten Fahrer des Lkw sowie Zeugen. Der männliche Fahrer war wohl mit einem Sattelzug und einem Auflieger mit gelber Plane unterwegs. Nach dem Ereignis fuhr er in Richtung Giengen davon. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Giengen unter Tel. 07322/96530 entgegen.

