POL-FR: Bad Säckingen: Mit Softair-Maschinengewehr über die Grenze

Freiburg (ots) - Am Montag, 16.09.2024, gegen 13:25 Uhr, hat ein Mann in der Bahnhofsunterführung in WT-Waldshut ein Fahrrad von einem Unbekannten erworben. Da diesem aufgrund des günstigen Kaufpreises Zweifel kamen, suchte er damit die Polizei auf. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein intaktes rotes Mountainbike des Hersteller Cube. Der Zeitwert des Fahrrades dürfte bei mehreren hundert Euro liegen. Die Polizei hat ...

