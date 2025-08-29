Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Ladendieb mit Messer

Am Donnerstag nahm die Polizei in Ulm einen aggressiven 46-Jährigen in Gewahrsam.

Ein Detektiv beobachtete den Mann gegen 17.35 Uhr in einem Kaufhaus in der Bahnhofstraße. Der Verdächtige verstaute zwei teure Parfums. Als der Detektiv den 46-Jährigen auf den Diebstahl ansprach wurde dieser aggressiv. Dabei versuchte der Verdächtige aus seinem Hosenbund einen Gegenstand zu ziehen. Dem Zeugen gelang es den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei auf dem Boden festzuhalten. Dabei drohte er dem Mitarbeiter wiederholt, ihn abstechen zu wollen. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten in seinem Hosenbund ein Teppichmesser sowie ein Multitool. Außerdem hatte er neben den gestohlenen Parfums noch weiteres mutmaßliches Diebesgut aus einem Sportgeschäft bei sich. Die zwei Regenjacken hatte er wohl kurz zuvor von einem gegenüberliegenden Geschäft gestohlen. Die Polizei Ulm musste den aggressiven und betrunken Verdächtigen in Gewahrsam nehmen. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

