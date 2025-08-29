Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - An der Ampel aufgefahren

Am Donnerstag verursachte ein 62-Jähriger in Biberach einen Sachschaden.

Ulm (ots)

Kurz vor 8.30 Uhr war ein 62-Jähriger mit seinem Lkw in der Ulmer Straße unterwegs. Beim evangelischen Friedhof wartete er an einer roten Ampel hinter einem VW. Als die Ampel auf Grün umschaltete achtete er beim Losfahren wohl nicht auf den VW. Dabei stieß er in das Heck seines 42-jährigen Vordermanns. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Sachschaden am MAN Lkw auf 2.000 Euro, den am VW auf 3.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

++++1679351

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell