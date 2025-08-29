Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall bei Einsatzfahrt

Am Mittwoch streife ein Rettungswagen in Ulm einen Sattelzug.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 16.10 Uhr im Westringtunnel. Ein Rettungswagen war auf einer Einsatzfahrt in Fahrtrichtung Dornstadt unterwegs. Da sich der Verkehr im Westringtunnel staute, bildeten die Verkehrsteilnehmer eine Rettungsgasse. Als die 20-Jährige mit Blaulicht und Martinshorn an einem Sattelzug vorbeifuhr, streifte sie wohl den Auflieger des Sattelzugs. Aufgrund der dringlichen Einsatzfahrt mit einem Patienten im Fahrzeug musste sie weiterfahren. Anschließend meldete sie den Unfall umgehend der Polizei. Die Verkehrspolizei Laupheim hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Geschädigten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Laupheim unter Tel. 07392/9630-320 entgegen. Am Rettungswagen entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

