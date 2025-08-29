PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall bei Einsatzfahrt
Am Mittwoch streife ein Rettungswagen in Ulm einen Sattelzug.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 16.10 Uhr im Westringtunnel. Ein Rettungswagen war auf einer Einsatzfahrt in Fahrtrichtung Dornstadt unterwegs. Da sich der Verkehr im Westringtunnel staute, bildeten die Verkehrsteilnehmer eine Rettungsgasse. Als die 20-Jährige mit Blaulicht und Martinshorn an einem Sattelzug vorbeifuhr, streifte sie wohl den Auflieger des Sattelzugs. Aufgrund der dringlichen Einsatzfahrt mit einem Patienten im Fahrzeug musste sie weiterfahren. Anschließend meldete sie den Unfall umgehend der Polizei. Die Verkehrspolizei Laupheim hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Geschädigten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Laupheim unter Tel. 07392/9630-320 entgegen. Am Rettungswagen entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.

++++1676380

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren