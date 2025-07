Duisburg (ots) - Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei sind am frühen Montagmorgen (21. Juli, 5:25 Uhr) zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Gelderblomstraße in Obermeiderich ausgerückt. Das Feuer war im Dachgeschoss ausgebrochen. Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen - es wurde niemand verletzt. Nach Abschluss der Löscharbeiten hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache ...

