Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Kripo ermittelt nach Dachgeschossbrand

Duisburg (ots)

Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei sind am frühen Montagmorgen (21. Juli, 5:25 Uhr) zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Gelderblomstraße in Obermeiderich ausgerückt. Das Feuer war im Dachgeschoss ausgebrochen. Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen - es wurde niemand verletzt.

Nach Abschluss der Löscharbeiten hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg wird zusätzlich ein Brandsachverständiger hinzugezogen.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

