Polizei Duisburg

POL-DU: Hüttenheim: Öffentlichkeitsfahndung nach sexueller Belästigung

Duisburg (ots)

Die Polizei Duisburg fahndet mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem bislang unbekannten Mann. Er soll sich am 18. Februar 2025 gegen 9:00 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 903 in Richtung Hüttenheim zu einer Frau (46) gesetzt haben.

Als er ihr unvermittelt ein Nacktbild einer unbekannten Frau aus dem Internet zeigte, lehnte die 46-Jährige ein weiteres Gespräch ab.

Als der Unbekannte aufstand, um die Straßenbahn an der Haltestelle Emilstraße zu verlassen, bemerkte die Geschädigte, dass das Geschlechtsteil des Mannes aus seiner Hose hing.

Ein Foto des Unbekannten und eine Personenbeschreibung sind über das Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/174870

Die Ermittler fragen: Wer kennt den abgebildeten Mann oder kann Hinweise zu seiner Identität geben? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell