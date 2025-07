Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Widerstand nach Kioskeinbruch - Beamter durch Biss verletzt

Duisburg (ots)

Weil vier Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (17. Juli, 2:17 Uhr) in einen Kiosk auf der Von-der-Mark-Straße eingebrochen sind, rückte die Polizei mit mehreren Streifenwagen aus. Eine aufmerksame Zeugin (17) schilderte den Beamten, dass sie zwei Personen beobachtet hatte, die einen Gullideckel in die Fensterscheibe eines Kiosks warfen, während zwei weitere Personen Schmiere standen.

Mit mehreren Flaschen in den Händen ergriffen die Unbekannten die Flucht. Anhand der Personenbeschreibung gelang es den Einsatzkräften, vier Tatverdächtige im Alter von 15 bis 19 Jahren aufzuspüren.

Zwei von ihnen nahmen die Polizisten gegen 6:10 Uhr im Bereich Auf dem Damm / Marktstraße fest. Während der Sachverhaltsklärung und der Fahrt in den polizeilichen Gewahrsam leistete einer der Beschuldigten, ein 19-Jähriger, erheblichen Widerstand. Obwohl er bereits fixiert war, verhielt er sich aggressiv, beleidigte und bedrohte die Einsatzkräfte. Zudem versuchte er mehrfach, nach einem Beamten zu spucken. Schließlich biss er einen Polizisten in den Unterarm. Der verletzte Beamte wurde in einem Krankenhaus behandelt und war anschließend nicht mehr dienstfähig.

Da der Verdacht bestand, dass der 19-Jährige Alkohol und Drogen konsumiert hatte, entnahm ihm ein Arzt auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg mehrere Blutproben. Weil er keinen festen Wohnsitz hat und bereits wegen zahlreicher Delikte strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg am Donnerstag (17. Juli) einem Richter des Amtsgerichts Duisburg vorgeführt.

Der 19-Jährige befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft. Er und seine Komplizen müssen sich strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell