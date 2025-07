Polizei Duisburg

POL-DU: Friemersheim Schiffsunfall - hoher Sachschaden

Duisburg (ots)

Am Freitagabend (18. Juli, 18:50 Uhr) kollidierte ein Gütermotorschiff in Höhe des Rheinkilometers 770 bei Friemersheim mit einem dort stillliegenden Güterschubleichter und verursachte einen Riss am Heck von über zwei Metern Länge oberhalb der Wasserlinie. Verletzt wurde hierbei niemand.

Die Besatzungen von zwei Rheinstreifenbooten der Wasserschutzpolizeiwache Duisburg nahmen den Schiffsunfall auf. Im Anschluss konnte der 69-jährige Schiffsführer des Gütermotorschiffs seine Fahrt über den Rhein fortsetzen.

Der Güterschubleichter erhielt die Genehmigung zur einmaligen Fahrt in eine Werft zur Reparatur.

Warum es zu dem Unfall gekommen ist, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen durch die Wasserschutzpolizei.

Information: Ein Güterschubleichter ist darauf ausgelegt, Güter direkt zu heben, zu schieben oder zu transportieren.

