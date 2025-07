Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Ladendieb schlägt auf Sicherheitsdienst im Einkaufscenter ein

Neubrandenburg (ots)

Am Sonnabendvormittag gegen 09:50 Uhr ist ein 40-jähriger Pole beim Diebstahl von Kleidung in einem Geschäft im Marktplatzcenter erwischt worden. Die Mitarbeiterinnen bemerkten, dass er die Sicherungen an der Kleidung abmachte und danach rausgehen wollte. Sie stellten ihn zur Rede und riefen den Sicherheitsdienst des Centers und die Polizei. Er blieb zunächst im Laden stehen, versuchte allerdings unter den wachsamen Augen der Mitarbeiterinnen, das Diebesgut wieder los zu werden.

Als der Sicherheitsmann - ein 22-jähriger Deutscher - im Laden eintraf, reagierte der Pole sofort aggressiv und stürmte in gewalttätiger Absicht auf ihn zu. Der Deutsche wollte ihn abwehren und zu Boden bringen. Dabei wurde der Verdächtige noch aggressiver und griff den Kopf des Sicherheitsmannes massiv an. Er musste später wegen der Verletzungen ins Klinikum zur weiteren Behandlung.

Der Beschuldigte wurde dann unter erheblichem Widerstand von der Polizei vorläufig festgenommen und für weitere Maßnahmen mit aufs Revier genommen. Auf Anordnung des Gerichts wurde er am Nachmittag wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen den mehrfach und einschlägig polizeibekannten Mann wird wegen nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

Die Kripo-Ermittler ermitteln nach dem Wochenende aber wegen einer weiteren Sache gegen den Mann: Kurz nachdem er das Revier nachmittags verlassen durfte, wurde er erneut beim Klauen in einem Geschäft am Marktplatz erwischt. Auch hier kamen die Polizeibeamten dazu, nahmen ihn wieder mit aufs Revier und konnten ihn auf Anordnung des Gerichts bis zum späten Abend in Gewahrsam lassen, bevor er wieder auf freien Fuß durfte.

Das bei ihm noch gefundene Diebesgut hat einen Gesamtwert von etwa 40 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell