Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Mehrere Schmierereien rund um das Demminer Rathaus

Demmin (ots)

In Demmin haben bisher Unbekannte in der Nacht mehrere Stellen mit Hakenkreuzen sowie Schriftzügen wie "Nazizone" und "NZ-Kiez" beschmiert. Nach aktuellem Stand waren die Fassade des Rathauses, eine Wand am Treppengang zur Tiefgarage auf dem Markt und die Feuerwehrwache betroffen. Während die Polizei die einzelnen Gebäude heute Morgen überprüfte, fielen weitere Schmierereien an einem Wohnhaus am Markt auf. Bisher wurden insgesamt neun Hakenkreuze mit je etwa 30 mal 30 Zentimeter Größe und drei Schriftzüge festgestellt.

Stadt und Hausbesitzer veranlassten die Beseitigung der Schmierereien. Es ist ein Schaden von etwa 1.500 Euro entstanden.

Die Ermittlungen gegen Unbekannt wurden aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann oder im Tatzeitraum sachdienliche Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte telefonisch an die Polizei Demmin unter 03998 / 2540 oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell