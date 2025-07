Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte suchen in mehreren Autos nach Wertgegenständen - Zeugenaufruf

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu mehreren geparkten Autos an unterschiedlichen Örtlichkeiten in Wiesloch.

Eine bislang unbekannte Täterschaft machte sich an Fahrzeugen zu schaffen, die in den Straßen Am Waldangelbach, Gerbersruhstraße, An der Wellpappe, Alte Heerstraße und Kraichgaustraße geparkt waren.

Bislang wurde bekannt, dass aus einem in der Straße Am Waldangelbach geparkten Mercedes-Benz ein niedriger Betrag Münzgeld sowie Bankkarten entwendet wurden.

In der Gerbersruhstraße durchwühlten Unbekannte einen Skoda und entwendeten hieraus neben einem Ausweisdokument auch eine Geldkarte.

Auf einem Parkplatz vor einem Anwesen in der Straße Alte Heerstraße war ein VW geparkt, zu dem sich Zutritt verschafft wurde. Auch hier wurde im Inneren des Fahrzeugs nach Wertgegenständen gesucht. Neben Geldkarten wurde Bargeld in Höhe von 200 Euro gestohlen.

Aus drei weiteren Autos wurde zum derzeitigen Stand der Ermittlungen keine Wertgegenstände entwendet.

Der entstandene Gesamtschaden sowie Tatzusammenhänge sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die vom Polizeirevier Wiesloch geführt werden. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/ 5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell