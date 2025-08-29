Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Heroldstatt - Vorrang missachtet

Am Freitag übersah ein Autofahrer beim Abbiegen den Gegenverkehr auf der L230.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 11.20 Uhr. Ein 54-Jähriger fuhr auf der Landstraße von Laichingen in Richtung Heroldstatt. An der Abzweigung zur Auffahrt B28 bog er nach links ab. Dabei übersah der Fahrer des Opel den entgegenkommenden Seat einer 65-Jährigen. Die hatte Vorrang. Ein Unfall konnte nicht mehr verhindert werden und die Autos stießen zusammen. Durch den heftigen Aufprall schleuderte der Opel über die Fahrbahn und landete auf der Seite. Dadurch entstand auch an einem Hyundai Sachschaden. Der stand, von der Bundesstraße kommend, an der Einmündung zur L230. Die drei Insassen im Opel sowie die beiden Insassen im Seat erlitten leichte Verletzungen. Alle fünf wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Den Schaden an den beiden nicht mehr fahrbereiten Autos sowie dem Hyundai schätzt die Polizei auf insgesamt 30.000 Euro. Abschlepper bargen den Opel und den Seat. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen. Der Opelfahrer muss nun mit einer Anzeige rechnen. Während der Unfallaufnahme war die L230 sowie der Zubringer zur B28 im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. Gegen 13.15 Uhr war die Unfallstelle geräumt und wieder frei befahrbar.

