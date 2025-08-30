Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach an der Riß - Aufmerksamer Zeuge verhindert Diebstahl von E-Bike

Täterfestnahme

Ulm (ots)

Am Freitagabend fuhr ein aufmerksamer Zeuge mit seinem Fahrrad in Richtung Mali-Halle. Im Bereich der dortigen Fahrradständer konnte er drei Jugendliche dabei beobachten, wie sie sich mit einem Bolzenschneider an dem Fahrradschloss eines E-Bikes zu schaffen machten. Der Zeuge sprach die Jugendlichen an, welche sodann die Flucht ergriffen. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein tatverdächtiger 16-jähriger Jugendlicher durch Beamte des Polizeireviers Biberach festgenommen werden. Das E-Bike im Wert von ca. 3000,00 EUR, wurde sichergestellt und zum Polizeirevier verbracht. Wer der rechtmäßige Besitzer des E-Bikes ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, (Miriam Albrecht/Steffen Schwarz - Polizeiführer vom Dienst) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++ (1691069)

