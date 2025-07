LPI-GTH: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung

Witzleben (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 64-Jähriger rangierte heute, gegen 13.45 Uhr mit seinem MAN-Gespann in der Ellichlebener Straße. Hierbei kam der Mann mit seinem Fahrzeug in einen Graben, sodass der Lkw fortfolgend umkippte. Offenbar beim Herausklettern aus dem Lkw, stürzte der 64-Jährige ab und verletzte sich dabei schwer. Der Mann wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Der Lkw muss ...

